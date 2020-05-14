IKEA запустила в Украине официальный интернет-магазин

Пока сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA (Швеция) переносит открытие магазина в Украине из-за коронавируса, компания запустила здесь официальную интернет-площадку для покупки товаров.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"IKEA рада сообщить о начале работы на украинском рынке и запуске интернет-магазина. Сейчас шведский ритейлер предлагает украинским покупателям около 3 600 функциональных товаров для дома всех категорий", - сказано в нем.

Покупатели смогут выбирать, где и как забрать свой товар: в одном из пунктов компании для получения заказов в Киеве бесплатно или с помощью услуги доставки на дом.

На сегодняшний день уже готовы начать работу два пункта получения заказов - в торгово-развлекательном центре Auchan Rive Gauche и Metro Cash & Carry.

Служба доставки организована в сотрудничестве с компанией DB Schenker.

Отмечается, что функционирование компании организовано в соответствии с мерами безопасности IKEA, а также в соответствии с требованиями и указаниями правительства Украины.

Все сотрудники будут иметь доступ к необходимому защитному оборудованию и работать с соблюдением рекомендаций по социальному дистанцированию.

Также сообщается, что IKEA планирует как можно скорее открыть свой магазин в новом городском формате в Киеве.

Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подробности относительно открытия будут сообщены позже.

Как сообщали Українськi Новини, ранее IKEA планировала открыть первый магазин нового городского формата в Киеве в торгово-развлекательном центре Ocean Mall в 2019 году.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом.

Первый торговый центр компании открылся в 1958 году.

В состав ІКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих и имеет 35 заводов в 9 странах.

Пока же Кабинет Министров Украины разрешил работу непродовольственных рынков.