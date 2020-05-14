Мэра Обухова подозревают в присвоении земли под видом жилья для военных и переселенцев

Служба безопасности Украины подозревает руководство Обуховского городского совета Киевской области в организации незаконного механизма отчуждения из собственности территориальной общины 1 га земли.

Об этом Українським Новинам сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

Оперативники и следователи ГУСБУ установили, что противоправный механизм организовали городской голова вместе со своим заместителем, руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области.

Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц подозреваемые вывели из собственности общины 1 гектар земли.

Участок, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива, они передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья.

Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была осесть в карманах чиновников.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству более 4 млн гривен убытка.

По согласованию с прокуратурой Киевской области чиновникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

На имущество всех фигурантов наложен арест.

Начата процедура возвращения незаконно изъятого земельного участка в собственность территориальной общины города.

СБУ не называет фамилию мэра Обухова, но согласно информации сайта мэрии, мэром Обухова является Александр Левченко.

Кроме того, подозрение объявлено руководителю Украинского горсовета Обуховского района Киевской области и его советнику, которые создали механизм незаконного отчуждения полгектара земли в Украинке рыночной стоимостью 2 млн гривен.

Сотрудники СБУ установили, что советник, находясь в сговоре с чиновницей горсовета, приобрел недострой в одной из самых живописных частей города с видом на Днепр и планировал построить элитную многоэтажку и продать ее по коммерческой стоимости.

Голосеевский районный суд Киева избрал фигурантам меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Как сообщали Українськi Новини, суд обязал прокуратуру расследовать возможное отчуждение послом Украины в Канаде его 2 га земли в Крыму.

Тем временем, Минобороны временно останавливает приватизацию служебного жилья для военнослужащих.

В то же время жители Донбасса могут получить до 300 тыс. гривен компенсации за свое разрушенное жилье.