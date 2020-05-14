Коррупция в "Укроборонпроме": соратник Гладковского Рогоза согласился сотрудничать со следствием

Один из руководителей ООО "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем, согласился сотрудничать со следствием.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он сотрудничает (со следствием)", - сказал источник.

Собеседник не уточнил, дает ли он обличительные показания в отношении других фигурантов.

При этом мера пресечения Рогозе пока не избрана, но этот вопрос решается.

Как сообщали Українськi Новини,Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило Рогозе о подозрении руководству ООО "Оптимумспецдеталь" в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Суд избрал для другого фигуранта дела Виталия Жукова меру пресечения в виде залога 5 млн гривен.

Ранее журналисты передачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" установили, что к деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" причастны Андрей Рогоза, Виталий Жуков и сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.

Также в расследовании Bihus.info журналисты обвинили правоохранителей в крышевании предпринимателей, осуществляющих незаконные поставки "Укроборонпрома", что привело к миллиардным убыткам госпредприятия.

По данным журналистов, "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ.