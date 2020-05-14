Коррупция в "Укроборонпроме": соратник Гладковского Рогоза согласился сотрудничать со следствием

Один из руководителей ООО "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем, согласился сотрудничать со следствием. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Он сотрудничает (со следствием)", - сказал источник. Собеседник не уточнил, дает ли он обличительные показания в отношении других фигурантов. При этом мера пресечения Рогозе пока не избрана, но этот вопрос решается. Как сообщали Українськi Новини,Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило Рогозе о подозрении руководству ООО "Оптимумспецдеталь" в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем. Суд избрал для другого фигуранта дела Виталия Жукова меру пресечения в виде залога 5 млн гривен. Ранее журналисты передачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" установили, что к деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" причастны Андрей Рогоза, Виталий Жуков и сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь. Также в расследовании Bihus.info журналисты обвинили правоохранителей в крышевании предпринимателей, осуществляющих незаконные поставки "Укроборонпрома", что привело к миллиардным убыткам госпредприятия. По данным журналистов, "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ.