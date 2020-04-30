подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 апреля 2020, четверг, 21:29 226
Судебная власть 2020-04-30T21:37:07+03:00
Українські Новини
Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ сообщило о подозрении только Рогозе и Жукову, но Гладковскому не сообщило

Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ сообщило о подозрении только Рогозе и Жукову, но Гладковскому не сообщило

Ярина Вацяк
СНБО, Укроборонпром, НАБУ, подозрение, Олег Гладковский, Свинарчук-Гладковский, bihus.info, Гладковский, Андрей Рогоза, Оптимумспецдеталь, Виталий Жуков
Слева направо: Рогоза, Жуков, Гладковский. Фото: скриншот Bihus.info
Слева направо: Рогоза, Жуков, Гладковский. Фото: скриншот Bihus.info

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении руководству ООО "Оптимумспецдеталь" в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"О подозрении сообщено Андрею Рогозе и Виталию Жукову", - сказал собеседник.

При этом сыну бывшего первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского о подозрении не сообщалось.

По данным НАБУ, в целом 29 апреля НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу "Оптимумспецдетали".

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что в течение 2015-2017 годов подозреваемые с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других субъектов хозяйствования наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов.

Всего было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен.

В результате такой деятельности в бюджет не поступило более 49 млн гривен, из которых, 25,77 млн гривен составляет налог на добавленную стоимость, 23,57 млн гривен - налог на прибыль, которые в дальнейшем были "отмыты" подозреваемыми в уголовном производстве (и использованы по своему усмотрению).

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура сообщила о подозрении руководству ООО "Оптимумспецдеталь" в уклонении от уплаты налогов на 26,6 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром".

Ранее журналисты передачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" установили, что к деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" причастны Андрей Рогоза, Виталий Жуков и сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.

Установлено, что их фирма доставляла контрабандным путем из России запчасти для БТР и продавала их по завышенным ценам украинским оборонным заводам.

В расследовании Bihus.info журналисты обвинили правоохранителей в крышевании предпринимателей, осуществляющих незаконные поставки "Укроборонпрома", что привело к миллиардным убыткам госпредприятия.

По данным журналистов, "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ.

Больше новостей о: СНБО Укроборонпром НАБУ подозрение Олег Гладковский Свинарчук-Гладковский bihus.info Гладковский Андрей Рогоза Оптимумспецдеталь Виталий Жуков

В пансионате для престарелых в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса
В Киеве пока ни один рынок не готов к открытию: названы требования
Новости
Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ сообщило о подозрении только Рогозе и Жукову, но Гладковскому не сообщило 21:29
В Германии сняли запрет на проведение богослужений во время карантина 21:20
В Киеве пока ни один рынок не готов к открытию: названы требования 21:05
Местами придет летняя жара, но дожди с грозами и порывами ветра не отступят. Прогноз погоды на 1 мая 21:00
В Венгрии из-за коронавируса отменяют ежегодный фестиваль Sziget 20:52
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая 07:00
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
больше новостей
Три недели подряд в Украине не фиксируют летальных случаев от гриппа, — МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok