Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ сообщило о подозрении только Рогозе и Жукову, но Гладковскому не сообщило

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении руководству ООО "Оптимумспецдеталь" в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"О подозрении сообщено Андрею Рогозе и Виталию Жукову", - сказал собеседник.

При этом сыну бывшего первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского о подозрении не сообщалось.

По данным НАБУ, в целом 29 апреля НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу "Оптимумспецдетали".

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что в течение 2015-2017 годов подозреваемые с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других субъектов хозяйствования наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов.

Всего было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен.

В результате такой деятельности в бюджет не поступило более 49 млн гривен, из которых, 25,77 млн гривен составляет налог на добавленную стоимость, 23,57 млн гривен - налог на прибыль, которые в дальнейшем были "отмыты" подозреваемыми в уголовном производстве (и использованы по своему усмотрению).

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура сообщила о подозрении руководству ООО "Оптимумспецдеталь" в уклонении от уплаты налогов на 26,6 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром".

Ранее журналисты передачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" установили, что к деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" причастны Андрей Рогоза, Виталий Жуков и сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.

Установлено, что их фирма доставляла контрабандным путем из России запчасти для БТР и продавала их по завышенным ценам украинским оборонным заводам.

В расследовании Bihus.info журналисты обвинили правоохранителей в крышевании предпринимателей, осуществляющих незаконные поставки "Укроборонпрома", что привело к миллиардным убыткам госпредприятия.

По данным журналистов, "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ.