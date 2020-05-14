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14 травня 2020, четвер, 15:19 16
Судова влада 2020-05-14T16:45:02+03:00
Українські Новини
Корупція в "Укроборонпромі": соратник Гладковського Рогоза погодився співпрацювати зі слідством

Корупція в "Укроборонпромі": соратник Гладковського Рогоза погодився співпрацювати зі слідством

Ярина Вацяк
Укроборонпром, Слідство, Корупція в
Андрій Рогоза, власник
Андрій Рогоза, власник "Оптимумспецдеталь". Фото: facebооk.com/RRogozaAndrei

Один з керівників ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза, підозрюваний в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, погодився співпрацювати зі слідством, а також ухилянні від сплати податків на 49 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну "Укроборонпром", а також .

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він співпрацює (зі слідством)", - сказало джерело.

Співрозмовник не уточнив, чи дає він викривальні свідчення щодо інших фігурантів.

При цьому запобіжний захід Рогозі поки не обрано, але це питання вирішується.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило Рогозі про підозру керівництву ТОВ "Оптимумспецдеталь" в ухилянні від сплати податків на 49 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну "Укроборонпром", а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Суд обрав для іншого фігуранта справи Віталія Жукова запобіжний захід у вигляді застави 5 млн гривень.

Раніше журналісти передачі "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановили, що до діяльності ТОВ "Оптимумспецдеталь" причетні Андрій Рогоза, Віталій Жуков і син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор.

Також у розслідуванні Bihus.info журналісти звинуватили правоохоронців у "кришуванні" підприємців, здійснюють незаконні поставки "Укроборонпрому", що призвело до мільярдних збитків держпідприємства.

За даними журналістів, "Укроборонпром" в 7 разів переплатив за висотоміри з РФ.

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