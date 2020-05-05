подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Коррупция в "Укроборонпроме": САП просит суд арестовать Жукова и назначить залог 23 млн гривен
05 мая 2020, вторник, 17:10 630
Политика 2020-05-05T18:15:02+03:00
Українські Новини
Коррупция в "Укроборонпроме": САП просит суд арестовать Жукова и назначить залог 23 млн гривен

Коррупция в "Укроборонпроме": САП просит суд арестовать Жукова и назначить залог 23 млн гривен

Ярина Вацяк
САП, Свинарчук-Гладковский, Коррупция в
Виталий Жуков. Фото: hromadske.radio
Виталий Жуков. Фото: hromadske.radio

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд избрать меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 23 млн гривен для Виталия Жукова, руководителя "Оптимумспецдеталь", подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем после того, как НАБУ сообщило о подозрении только Рогозе и Жукову.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Стража и залог 23 млн гривен", - сказала он.

По его словам, ходатайство уже внесено в суд.

Высший антикоррупционный суд во вторник рассмотрит этот вопрос.

Как сообщали Українськi Новини, ранее журналисты передачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" установили, что к деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" причастны Андрей Рогоза, Виталий Жуков и сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.

По данным журналистов, "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ.

Также в расследовании Bihus.info журналисты обвинили правоохранителей в крышевании предпринимателей, осуществляющих незаконные поставки "Укроборонпрома", что привело к миллиардным убыткам госпредприятия.

Больше новостей о: САП Свинарчук-Гладковский Коррупция в "Укроборонпроме" Оптимумспецдеталь Виталий Жуков

Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпро...
Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ сообщило о подо...
Директора Шосткинского завода "Звезда" поймали на ...
Рогоза признал, что работал незаконно, но исключит...
В столичной мэрии рассказали, в каком районе Киева больше всего болеют COVID-19
Городской транспорт будет работать и дальше в том же режиме, - Шмыгаль
Новости
Два месяца карантина власть просто украла у страны, – Бойко 18:19
Фонд ликвидации последствий коронавируса отчитался о закупаках медсредств у украинских и иностранных компаний 17:45
Конституционный суд зарегистрировал представление нардепов "Слуги народа" о толковании понятия "достойные условия жизни", – Струневич 17:43
В резерве госбюджета на снятие с эксплуатации АЭС не хватает 940 млрд грн, - СМИ 17:42
Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса 17:41
больше новостей
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция 07:00 Инфографика
больше новостей
Суд заочно арестовал Януковича. Это позволит начать экстрадицию
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok