Коррупция в "Укроборонпроме": САП просит суд арестовать Жукова и назначить залог 23 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд избрать меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 23 млн гривен для Виталия Жукова, руководителя "Оптимумспецдеталь", подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем после того, как НАБУ сообщило о подозрении только Рогозе и Жукову.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Стража и залог 23 млн гривен", - сказала он.

По его словам, ходатайство уже внесено в суд.

Высший антикоррупционный суд во вторник рассмотрит этот вопрос.

Как сообщали Українськi Новини, ранее журналисты передачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" установили, что к деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" причастны Андрей Рогоза, Виталий Жуков и сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.

По данным журналистов, "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ.

Также в расследовании Bihus.info журналисты обвинили правоохранителей в крышевании предпринимателей, осуществляющих незаконные поставки "Укроборонпрома", что привело к миллиардным убыткам госпредприятия.