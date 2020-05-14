На КПП "Шегини" на границе с Польшей всех будут проверять на коронавирус, - СМИ

На пункте пропуска на украинско-польской границе "Шегини-Медика", который вчера открыли, всех будут проверять на коронавирус. Об этом говорится сообщает "Страна".

В статье сообщается, что есть некоторые опасения у пограничников в связи с открытием единственного пешего перехода во Львовской области, так как "Шегини" не расширили. Наплыв людей может погрузить этот участок границы в хаос. И карантинные меры, которых придерживались с начала эпидемии коронавируса, могут пойти насмарку.

"Пешеходный переход в "Шегинях" будет работать с учетом требований карантина, то есть будут проверки на коронавирус", - заявил в комментарии изданию заместитель главы Львовской обладминистрации Тарас Грень.

По информации источника на границе, сейчас всем въезжающим делают экспресс-тесты на коронавирус. А как это будет на практике в "Шегинях", пока неясно.

Ранее сообщалось о том, что в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что выезд украинцев за границу ограничен только самолетами.

Также с 28 марта Украины закрыла границы на въезд и выезд в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями.