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07 мая 2020, четверг, 14:42 16
Общество 2020-05-07T14:42:01+03:00
Українські Новини
В ОП сообщили, что не откроют метро до 22 мая из-за нестабильной ситуации с коронавирусом

В ОП сообщили, что не откроют метро до 22 мая из-за нестабильной ситуации с коронавирусом

Валерия Драгомирова
Метро, Коронавирус, карантин в Украине
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Офис Президента заявляет, что из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса метрополитен не может быть открыт до 22 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"На совещании поднимался вопрос запуска транспорта, в том числе метрополитена. Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая. Ведь ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась", - сказано в нем.

Зеленский поддержал такое решение правительства.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", -сказал он.

Шмыгаль напомнил, что хоть за последние сутки в Украине от коронавируса выздоровело рекордное количество людей - 299, в то же время заразилось больше граждан, чем в предыдущие дни - 507.

Зеленскому также доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на семь-восемь дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования.


Как сообщали Українські Новини, метро и общественный транспорт могут заработать на четвертом этапе выхода из карантина. 

Кроме того, по мнению вирусолога, метро можно было не закрывать, но пускать людей только в масках.

 

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