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14 травня 2020, четвер, 13:55 15
Суспільство 2020-05-14T15:15:02+03:00
Українські Новини
"Київський метрополітен" готовий відновити роботу 25 травня. Що робити з проїзними за березень і квітень

"Київський метрополітен" готовий відновити роботу 25 травня. Що робити з проїзними за березень і квітень

Валерия Драгомирова
Метро, Київський метрополітен, Проїзні
Метрополітен
Метрополітен

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" готове відновити роботу пасажирських перевезень 25 травня.

Про це Українським Новинам повідомила заступник начальника "Київського метрополітену" Наталія Макогон.

"Після прийняття рішення ми одразу готові відновити роботу. Якщо нам дозволять з 25 (травня), то ми відповідно запустимось з 25", - сказала вона.

Макогон повідомила, що "Київський метрополітен" чекає прийняття відповідного рішення саме від Кабінету Міністрів, який і зупинив пасажирські перевезення в київському метро.

За її словами, в цьому рішенні буде алгоритм роботи метро, який "Київський метрополітен" готовий виконувати.

"На сьогоднішній день відпрацьовується юридичний механізм щодо компенсації тим, у кого були проїзні на березень або квітень", - зазначила вона.

За її словами, питання про отримання компенсації буде вирішено до відновлення роботи метро.

"Ті, у кого зелені картки, зможуть використовувати свої поїздки, ті, у кого є жетони, зможуть використовувати їх деякий час", - додала вона.

Макогон зазначила, що "Київський метрополітен" не зупиняв свою роботу, були зупинені тільки пасажирські перевезення, а підприємство продовжувало проводити ремонтні роботи, обслуговувати інфраструктуру.

Як повідомляли Українські Новини, 13 травня мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко просив Кабмін відновити роботу київського метрополітену з 25 травня.

7 травня Офіс Президента заявив, що через нестабільну ситуацію з поширенням коронавірусу метрополітен не може бути відкритий до 22 травня.

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