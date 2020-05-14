подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 мая 2020, четверг, 11:55 22 Инфографика
Общество 2020-05-14T11:56:30+03:00
Українські Новини
В Мининфраструктуры против открытия метро с 25 мая

В Мининфраструктуры против открытия метро с 25 мая

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Метро, Владислав Криклий
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не согласен с мэром Киева Виталием Кличко, что работу столичного метро нужно возобновить с 25 мая.

Об этом Криклий рассказал в эфире "Завтрак с 1+1", передают Українські Новини. 

Отвечая на вопрос, можно ли удовлетворить просьбу мэра столицы Кличко и открыть метро 25 мая, Владислав Криклий сказал, что, по его мнению, это слишком ранний срок, а позиция Киева по этому вопросу непоследовательна.

"Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно ввести масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно тяжело", - сказал Криклий.

По словам министра, весь общественный транспорт планируют запускать поэтапно, к концу недели Минздрав сможет очертить даты и их соответствие эпидемиологической ситуации.

Как в Мининфраструктуры видят возобновление движения транспорта в Украине

Возобновление движения транспорта. Инфографика: МининфраструктурыВозобновление движения транспорта. Инфографика: Мининфраструктуры


Как сообщали Українські Новини, в Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта после 22 мая. 

Кроме того, Офис Президента заявляет, что из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса метрополитен не может быть открыт до 22 мая.

Больше новостей о: Киев Виталий Кличко Метро Владислав Криклий

В Киеве заработали больше 30 продовольственных рын...
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 ...
Метро в Киеве может заработать с 25 мая. Что извес...
Киев не может эффективно функционировать без общес...
Количество выздоровевших в Украине превысило число новых случаев коронавируса
Через неделю заканчивается карантин, продленный Кабмином
Новости
В Мининфраструктуры против открытия метро с 25 мая 11:55 Инфографика
За сутки коронавирусом в мире заболели 88 тыс. человек. Данные по всем странам 14 мая 11:30 Карта
Европарламент удобрил упрощение визового режима с Беларусью 11:29
4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины. Карта покрытия 11:27 Карта
В Украину из Турции, Египта и ОАЭ прибыли 400 пассажиров. На обсервацию согласились двое 11:18
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95" 16:45
Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции 14:50
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
больше новостей
Из-за дождя и ослабления карантина в Киеве образовались с утра огромные пробки: карта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok