В Мининфраструктуры против открытия метро с 25 мая

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не согласен с мэром Киева Виталием Кличко, что работу столичного метро нужно возобновить с 25 мая.

Об этом Криклий рассказал в эфире "Завтрак с 1+1", передают Українські Новини.

Отвечая на вопрос, можно ли удовлетворить просьбу мэра столицы Кличко и открыть метро 25 мая, Владислав Криклий сказал, что, по его мнению, это слишком ранний срок, а позиция Киева по этому вопросу непоследовательна.

"Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно ввести масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно тяжело", - сказал Криклий.

По словам министра, весь общественный транспорт планируют запускать поэтапно, к концу недели Минздрав сможет очертить даты и их соответствие эпидемиологической ситуации.



Как в Мининфраструктуры видят возобновление движения транспорта в Украине

Возобновление движения транспорта. Инфографика: Мининфраструктуры



Как сообщали Українські Новини, в Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта после 22 мая.



Кроме того, Офис Президента заявляет, что из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса метрополитен не может быть открыт до 22 мая.