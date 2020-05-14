підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 травня 2020, четвер, 12:41 4
Суспільство 2020-05-14T13:00:01+03:00
Українські Новини
У Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень. Що запустять на 1-му етапі

У Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень. Що запустять на 1-му етапі

Валерия Драгомирова
Транспорт, Мінінфраструктури, Пасажирські перевезення
Інтерсіті
Інтерсіті

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, який проти відкриття метро з 25 травня, представив поетапний план відновлення регулярного пасажирського сполучення, згідно з яким на 1-му етапі будуть запущені внутрішні авіарейси і 42 пари поїздів "Інтерсіті+".

Про це він повідомив на своєму каналі в Telegram, передають Українські Новини.

"Транспорт виходить з карантину поетапно. До кінця тижня повинні узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатися до роботи, але були максимально захищені від розповсюдження коронавірусу", - написав Криклій.

Згідно з планом, також на 1-му етапі будуть відновлені міські (крім маршруток), приміські та внутрішньообласні автоперевезення.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" також запустить до 50% приміських поїздів, які будуть перевозити пасажирів у години пік.

На 2-му етапі планується відновлення міжобласних і міжнародних автоперевезень і 100% поїздів у будь-який час доби (крім сезонних).

На 3-му етапі буде запущено міжнародне залізничне сполучення і сезонні потяги по Україні, а також міжнародні авіарейси.

Мінінфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ та авіаперевізниками працюють над визначенням країн, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня.


Крім того, коли почнеться другий етап виходу з карантину.

Більше новин про: Транспорт Мінінфраструктури Пасажирські перевезення

Рада відмовилася ввести соцдопомогу для самотніх пенсіонерів, які досягли 80 років
Через погоду у Києві утворилися з ранку величезні пробки: карта
Новини
У Києві склали 86 протоколів через порушення карантину. За що штрафували киян 13:10
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
У Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень. Що запустять на 1-му етапі 12:41
У МОЗ назвали чотири головні критерії для ослаблення карантину 12:40
Після дводенного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Києві різко збільшилася 12:15 Інфографіка
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців" 08:27
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
Ювілейний "Книжковий Арсенал" вчергове перенесли 17:54
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
більше новин
Гривня підскочила: офіційний курс НБУ на четвер
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok