У Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень. Що запустять на 1-му етапі

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, який проти відкриття метро з 25 травня, представив поетапний план відновлення регулярного пасажирського сполучення, згідно з яким на 1-му етапі будуть запущені внутрішні авіарейси і 42 пари поїздів "Інтерсіті+".

Про це він повідомив на своєму каналі в Telegram, передають Українські Новини.

"Транспорт виходить з карантину поетапно. До кінця тижня повинні узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатися до роботи, але були максимально захищені від розповсюдження коронавірусу", - написав Криклій.

Згідно з планом, також на 1-му етапі будуть відновлені міські (крім маршруток), приміські та внутрішньообласні автоперевезення.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" також запустить до 50% приміських поїздів, які будуть перевозити пасажирів у години пік.

На 2-му етапі планується відновлення міжобласних і міжнародних автоперевезень і 100% поїздів у будь-який час доби (крім сезонних).

На 3-му етапі буде запущено міжнародне залізничне сполучення і сезонні потяги по Україні, а також міжнародні авіарейси.

Мінінфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ та авіаперевізниками працюють над визначенням країн, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня.



Крім того, коли почнеться другий етап виходу з карантину.