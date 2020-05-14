Uber не будет выпускать таксистов без селфи в маске

После того, как карантин остабили, общественный транспорт еще не запустили, а Киев сковали пробки, вопрос поездок в таким стал особенно остро. На фоне этого Uber в Украине потребовал у всех пользователей, водителей и курьеров подтвердить, что они в маске, перед тем как совершить поездку или сделать доставку в Украине. Ношение маски водителями и курьерами будет проверяться автоматически, каждый раз при выходе на линию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что водителей будут просить сделать селфи, чтобы убедиться, что они носят маску или другое средство защиты, с помощью технологии проверки, встроенной в приложение. Водитель, на котором нет маски или другого средства защиты, не сможет выйти на линию. От водителей также будет требоваться подтверждение того, что они принимают дополнительные меры безопасности, такие как регулярная дезинфекция своего автомобиля и предоставление дезинфицирующего средства для рук своим пассажирам.

В то же время, пользователям в приложении также будут напоминать о мерах безопасности перед совершением поездки. Пассажиров попросят носить маски, обрабатывать руки перед началом поездки дезинфектором, сидеть на задних сиденьях автомобиля и держать окна открытыми для проветривания.

Новые меры заработают с 18 мая и будут действовать до конца июня.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров разрешил таксистам двигаться по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Жители Киева отмечают, что вызвать такси в столице стало сложно, а цены взлетели минимум в 1,5 раза.

Службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.