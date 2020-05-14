У Мінінфраструктури проти відкриття метро з 25 травня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій не згоден з мером Києва Віталієм Кличком, що роботу столичного метро потрібно відновити з 25 травня. Про це Криклій розповів в ефірі "Сніданок з 1+1", передають Українські Новини.

Відповідаючи на питання, чи можна задовольнити прохання мера столиці Кличко і відкрити метро 25 травня, Владислав Криклій сказав, що, на його думку, це занадто ранній термін, а позиція Києва з цього питання непослідовна.

"Ще кілька днів тому збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями досить важко. Підземка якщо відкривається працює повноцінно. Звичайно, можна ввести масковий режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, у вагонах досить важко", - сказав Криклій.

За словами міністра, весь громадський транспорт планують запускати поетапно, до кінця тижня МОЗ зможе окреслити дати і їх відповідність епідеміологічній ситуації.



Як у Мінінфраструктури бачать відновлення руху транспорту в Україні

Відновлення руху транспорту. Інфографіка: Мінінфраструктури

Як повідомляли Українські Новини, у Києві планують відновити роботу громадського транспорту після 22 травня.



Крім того, Офіс Президента заявляє, що через нестабільну ситуацію з поширенням коронавірусу метрополітен не може бути відкритий до 22 травня.