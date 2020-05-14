Коли почнеться другий етап виходу з карантину і що дозволять українцям

З 11 травня в Україні розпочався перший етап ослабения карантину. Влада прийняла рішення відкрити парки, сквери, перукарні та салони краси, манікюрні салони, літні майданчики кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом, роботу громадського харчування на винос, музеї і бібліотеки.

Про те, що передбачає другий етап ослаблення і коли він може початися, розкажуть Українські Новини.



Зеленський повідомив, що ввести другий етап ослаблення карантину планують з 22 травня.



Що дозволять

побутове обслуговування населення;

віднвлення навчання випускних класів у школах, підготовка до ЗНО;

функціонування закладів громадського харчування (обслуговування на винос);

робота кінотеатрів під відкритим небом, спортзалів і фітнес-центрів (з обмеженнями і без басейнів);

поселення в готелі;

спортивні змагання, в яких беруть участь не більше 50 осіб і без глядачів.



Етапи виходу з карантину. Інфографіка: Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, за словами прем'єр-міністра Шмигаля, карантин продовжать і після 22 травня.



Крім того, що передбачають всі 5 етапів Кабміну.