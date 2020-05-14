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14 травня 2020, четвер, 10:38 32 Інфографіка
Суспільство 2020-05-14T11:35:45+03:00
Українські Новини
Коли почнеться другий етап виходу з карантину і що дозволять українцям

Коли почнеться другий етап виходу з карантину і що дозволять українцям

Валерия Драгомирова
Вихід з карантину, пом'якшення карантину, Другий етап виходу з карантину
Карантин. фото: freepik
Карантин. фото: freepik

З 11 травня в Україні розпочався перший етап ослабения карантину. Влада прийняла рішення відкрити парки, сквери, перукарні та салони краси, манікюрні салони, літні майданчики кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом, роботу громадського харчування на винос, музеї і бібліотеки.

Про те, що передбачає другий етап ослаблення і коли він може початися, розкажуть Українські Новини.

Зеленський повідомив, що ввести другий етап ослаблення карантину планують з 22 травня.

Що дозволять

  • побутове обслуговування населення;
  • віднвлення навчання випускних класів у школах, підготовка до ЗНО;
  • функціонування закладів громадського харчування (обслуговування на винос);
  • робота кінотеатрів під відкритим небом, спортзалів і фітнес-центрів (з обмеженнями і без басейнів);
  • поселення в готелі;
  • спортивні змагання, в яких беруть участь не більше 50 осіб і без глядачів.


Етапи виходу з карантину. Інфографіка: Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, за словами прем'єр-міністра Шмигаля, карантин продовжать і після 22 травня.

Крім того, що передбачають всі 5 етапів Кабміну.

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