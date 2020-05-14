Коли почнеться другий етап виходу з карантину і що дозволять українцям

З 11 травня в Україні розпочався перший етап ослабения карантину. Влада прийняла рішення відкрити парки, сквери, перукарні та салони краси, манікюрні салони, літні майданчики кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом, роботу громадського харчування на винос, музеї і бібліотеки. Про те, що передбачає другий етап ослаблення і коли він може початися, розкажуть Українські Новини.Зеленський повідомив, що ввести другий етап ослаблення карантину планують з 22 травня. Що дозволять побутове обслуговування населення; віднвлення навчання випускних класів у школах, підготовка до ЗНО; функціонування закладів громадського харчування (обслуговування на винос); робота кінотеатрів під відкритим небом, спортзалів і фітнес-центрів (з обмеженнями і без басейнів); поселення в готелі; спортивні змагання, в яких беруть участь не більше 50 осіб і без глядачів. Етапи виходу з карантину. Інфографіка: Кабмін Як повідомляли Українські Новини, за словами прем'єр-міністра Шмигаля, карантин продовжать і після 22 травня. Крім того, що передбачають всі 5 етапів Кабміну.