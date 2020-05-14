В Европе могут ввести новые правила авиапутешествий: без большого багажа и в защитных масках

В то время, как из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца, Европейская комиссия (ЕК) обнародовала свои предложения, направленные на обеспечение безопасности авиапутешествий во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters. В частности, авиакомпании и аэропорты должны настаивать на том, чтобы пассажиры носили маски. Аэропортам следует изменить процедуры регистрации на рейс, сдачи и выдачи багажа, чтобы избежать скопления людей. Путешественники должны брать в салон самолета меньше ручной клади и свести движение в салоне к минимуму, чтобы уменьшить контакт с персоналом и другими пассажирами. Эти предложения не являются обязательными, но они могут помочь сформировать основу для будущих правил. Как сообщали Українські Новини, после карантина авиабилеты могут подорожать вдвое: чего ждать путешественникам. Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта. Также цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.