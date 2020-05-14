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  • В Европе могут ввести новые правила авиапутешествий: без большого багажа и в защитных масках
14 мая 2020, четверг, 09:37 416
Европа 2020-05-14T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Европе могут ввести новые правила авиапутешествий: без большого багажа и в защитных масках

В Европе могут ввести новые правила авиапутешествий: без большого багажа и в защитных масках

Ольга Фандорина
Авиация, Самолеты, авиарейсы, отмена авиарейсов, Путешествий
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

В то время, как из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца, Европейская комиссия (ЕК) обнародовала свои предложения, направленные на обеспечение  безопасности авиапутешествий во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В частности, авиакомпании и аэропорты должны настаивать на том, чтобы пассажиры носили маски. Аэропортам следует изменить процедуры регистрации на рейс, сдачи и выдачи багажа, чтобы избежать скопления людей.

Путешественники должны брать в салон самолета меньше ручной клади и свести движение в салоне к минимуму, чтобы уменьшить контакт с персоналом и другими пассажирами.

Эти предложения не являются обязательными, но они могут помочь сформировать основу для будущих правил.

Как сообщали Українські Новини, после карантина авиабилеты могут подорожать вдвое: чего ждать путешественникам.

Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

Также цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.

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