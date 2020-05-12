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  • Пенсионный фонд выделил еще более двух миллиардов гривен на выплату пенсий в мае
12 мая 2020, вторник, 17:02 475 Инфографика
Экономика 2020-05-12T17:05:49+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд выделил еще более двух миллиардов гривен на выплату пенсий в мае

Пенсионный фонд выделил еще более двух миллиардов гривен на выплату пенсий в мае

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, Пенсия, индексация пенсий, Финансирование пенсий
Пенсионер. Фото: pixabay
Пенсионер. Фото: pixabay

После того, как Пенсионный фонд пересчитал пенсии для более чем 8 млн украинцев, в связи с их индексацией, по состоянию на 12 мая на выплату пенсий уже выделено 18,4 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook

"12 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая", - говорится в нем.

Так, на пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 18,4 миллиарда гривен.

В то же время в ПФУ отметили, что выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты. Порядок получения пенсий также не изменился. Пенсию будут зачислять на счет в банке или почтальоны принесут пенсию домой тем, кто выбрал АО "Укрпочта".

Пенсионный фонд финансирует пенсии в маеПенсионный фонд финансирует пенсии в мае

Как сообщали Українські Новини,несколько миллионов человек индексация не затронет.

Перерасчет пенсий проводился с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11.

Тем времеем, в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии.

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