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14 мая 2020, четверг, 06:30 390
Медицина 2020-05-14T07:15:19+03:00
Українські Новини
ПЦР-тестирование на коронавирус увеличат втрое, до 20 тысяч в сутки, – Степанов

ПЦР-тестирование на коронавирус увеличат втрое, до 20 тысяч в сутки, – Степанов

Ирина Николенко
Коронавирус, Максим Степанов, ПЦР-тесты, Тестирование на коронавирус
Количество ПЦР-тестов на коронавирус увеличат в 3 раза
Количество ПЦР-тестов на коронавирус увеличат в 3 раза

Тем временем, как в Украине по состоянию на 13 апреля зафиксировали 507 новых случаев заражения коронавирусом, министр здравохранения Максим Степанов хочет увеличить количество проведенных исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) до 10 тысяч в сутки в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью Українським Новинам.

Министр здравохранения Максим Степанов рассказал, что количество тестов на коронавирус методом ПЦР сначала увеличат до 10 тысяч в сутки, а потом вдвое больше – до 20 тысяч.

С его слов, на протяжении этой неделе планируется увеличить количество исследований до 10 тысяч в сутки.

Также он отметил, что в течение месяца удалось увеличить количество ежесуточных ПЦР-исследований в 10 раз – с 700 до 7 тысяч.

Некоторые тесты приходиться делать долго из-за загруженности лабораторий и нехватки квалифицированных лаборантов.

"Нагрузка увеличивается, потому что мы расширяем перечень тестируемых лиц. И поэтому иногда анализы делаются достаточно долго, но мы решаем эти вопросы в каждом конкретном случае. В том числе обучаем лаборантов, так как до эпидемии не было достаточного количества квалифицированных кадров", – отметил министр.

Как сообщали Українськi Новини, 11 мая в Украине увеличили количество тестов ПЦР на 10%, провели 5 678 исследований на коронавирусную инфекцию.

В Украине тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР делает всего 59 лабораторий.

Также по состоянию на на 12 мая, за сутки зафиксировали 375 новых случаев заражения, всего больных коронавирусом в Украине – 16023 человек.

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