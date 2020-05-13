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13 мая 2020, среда, 17:22 591
Общество 2020-05-13T18:45:02+03:00
Українські Новини
18 областей уже заплатили своим медикам надбавку в 300%. В 6 областях еще считают, — Степанов

18 областей уже заплатили своим медикам надбавку в 300%. В 6 областях еще считают, — Степанов

Кира Молчанова
Минздрав, министерство здравоохранения, Максим Степанов, Надбавка медикам, Зарплаты медиков
Максим Степанов
Максим Степанов

По состоянию на 11 мая только Полтавская область заплатила своим медикам, задействованным в борьбе с COVID-19, надбавку в 300%, однако уже сегодня выплаты за март получили врачи 18 областей.

Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства, передают Українськi Новини.

"По последним данным, в 18 областях зарплата выплачена с 300% надбавки в полном объеме. В 6 областях еще продолжается анализ в разрезе больниц", - сказал он.

Министр заявил, что Национальная служба здоровья (НСЗУ) должна перечислить средства за апрель больницам, принимающим больных коронавирусной инфекцией COVID-19, до конца текущей недели.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает повышение зарплаты медиков в учреждениях 2-3 звена до 50% в случае внесения изменений в государственный бюджет и выделения на эти цели дополнительных 11 млрд гривен.

Также Максим Степанов считает необходимыми расходы на медицину в 6% от ВВП в 2021 году.

Кроме того, Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украине удалось избежать пика эпидемии COVID-19.

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