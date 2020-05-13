підписатися на розсилку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 травня 2020, середа, 12:51 10
Суспільство 2020-05-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
Кличко просить Кабмін відновити роботу київського метро з 25 травня

Кличко просить Кабмін відновити роботу київського метро з 25 травня

Валерия Драгомирова
Метро, Карантин, Київ, Кличко Віталій
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко просить Кабінет Міністрів відновити роботу київського метрополітену з 25 травня.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я звертаюся до уряду. Після 22 травня, а точніше з 25 травня... дозволити відновити роботу метро столиці. Звичайно, ми будемо дивитися на ситуацію з поширенням вірусу і сподіваємося, що вона не погіршиться", - сказав він.

Кличко підкреслив, що через те, що багато людей знову почали їздити на роботу, на дорогах міста створюються великі автомобільні пробки.

Також, на його думку, ідея зі спецперепустками в метро не дуже вдала.

"Щодо ідеї спецперепусток для проїзду в метрополітені - вона абсолютно утопічна", - зазначив він.

Кличко наголосив, що метро має розпочати роботу в звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента заявляє, що через нестабільну ситуацію з поширенням коронавірусу метрополітен не може бути відкритий до 22 травня.


Крім того, у Києві планують відновити роботу громадського транспорту після 22 травня.

Більше новин про: Метро Карантин Київ Кличко Віталій

У Києві планують відновити роботу громадського тра...
У Зеленського хочуть обкласти громадян новим подат...
У Києві з 13 травня починають працювати 29 ринків....
У МОЗ назвали умови для відкриття метро...
У Києві планують відновити роботу громадського транспорту після 22 травня
Рада заборонила повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам
Новини
"Нафтогаз" звільнить виконавчого директора Вітренко 13:38
Рада заборонила повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам 13:35
Спілка українських підприємців просить уряд врегулювати ціни на електроенергію 13:22
Кличко просить Кабмін відновити роботу київського метро з 25 травня 12:51
Прапори частин Червоної армії, які звільняли Кривий Ріг, повернули до музею після втручання депутатів Бойка 12:49
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020 15:39
більше новин
У Києві другий день поспіль зменшується кількість нових хворих на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok