Кличко просить Кабмін відновити роботу київського метро з 25 травня

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко просить Кабінет Міністрів відновити роботу київського метрополітену з 25 травня.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я звертаюся до уряду. Після 22 травня, а точніше з 25 травня... дозволити відновити роботу метро столиці. Звичайно, ми будемо дивитися на ситуацію з поширенням вірусу і сподіваємося, що вона не погіршиться", - сказав він.

Кличко підкреслив, що через те, що багато людей знову почали їздити на роботу, на дорогах міста створюються великі автомобільні пробки.

Також, на його думку, ідея зі спецперепустками в метро не дуже вдала.

"Щодо ідеї спецперепусток для проїзду в метрополітені - вона абсолютно утопічна", - зазначив він.

Кличко наголосив, що метро має розпочати роботу в звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента заявляє, що через нестабільну ситуацію з поширенням коронавірусу метрополітен не може бути відкритий до 22 травня.



Крім того, у Києві планують відновити роботу громадського транспорту після 22 травня.