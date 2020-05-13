Рубль подскочил в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 13 мая

Пока доллар начал падать в обменниках Киева, в среду, 13 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в вторник, 12 мая, повысился на 2 копейки и составляет 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в среду повысился на 5 копеек составляет 3,74 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 5 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,15 3,74 Максимальный 3,51 5,00 Минимальный 2,30 3,56

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который по оптимистическому сценарию вырастет до 30 гривен за доллар.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.