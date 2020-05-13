подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Рубль подскочил в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 13 мая
13 мая 2020, среда, 10:53 48
Экономика 2020-05-13T11:15:01+03:00
Українські Новини
Рубль подскочил в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 13 мая

Рубль подскочил в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 13 мая

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Пока доллар начал падать в обменниках Киева, в среду, 13 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в вторник, 12 мая, повысился на 2 копейки и составляет 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в среду повысился на 5 копеек составляет 3,74 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 5 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,15 3,74
Максимальный 3,51 5,00
Минимальный 2,30 3,56

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который по оптимистическому сценарию вырастет до 30 гривен за доллар.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

После длинных выходных рубль незначительно упал. К...
Рубль начал дорожать в конце недели. Курс российск...
Рубль снова начал падать. Курс российской нацвалют...
Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 5...
После двухдневного падения в Украине увеличилось количество новых случаев коронавируса
В США и России больше всего больных коронавирусом. Данные по всему миру 13 мая
Новости
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом - "культурным сбором" 11:23
В Украине стало меньше больных пневмонией 11:20
Россиянину светит 12 лет тюрьмы за разбойные нападения на киевские аптеки и кредитные учреждения, - Крищенко 11:11
В Киеве "взлетели" цены на такси во второй день после ослабления карантина 11:05
У Бахматюка ответили на заявления Шабунина: руководитель ЦПК систематически врет 10:56
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
больше новостей
ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в этом году из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok