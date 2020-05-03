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03 мая 2020, воскресенье, 09:00 4190
Туризм 2020-05-03T09:00:01+03:00
Українські Новини
Произошел форс-мажор - туроператоры не могут вернуть деньги клиентам, - Ассоциация турагентств

Произошел форс-мажор - туроператоры не могут вернуть деньги клиентам, - Ассоциация турагентств

Елена Литвин
Туризм, Туроператоры, Коронавирус, возврат средств
Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Туризм в Украине теряет около 1,5 млрд долларов из-за карантинных мер, и Украинская ассоциация туристических агентств заявила, что многие из них не могут вернуть средства клиентам, туры которых пришлось отменить из-за коронавируса, поскольку юридически это считается форс-мажором.

Об этом Українським Новинам сообщил в интервью президент ассоциации Антон Рудич.

"Произошел форс-мажор, по которому обязательства сторон прекращаются в момент его наступления. Вот поэтому туроператоры не возвращают деньги", - сказал он.

Рудич подчеркнул, что в любом случае компании не могли бы вернуть средства туристам, потому что они были направлены отелям, авиакомпаниям, принимающей стороне.

По его словам, оптимальное решение для турфирм - просить клиентов согласиться на перенос дат тура, вместо его аннуляции.

Рудич рассказал, что в Германии туристы получили ваучеры и имеют право требовать возврат денег после окончания 2021 года.

По его мнению, государство может помочь туристической отрасли пережить кризис.

"Первое, признать данную ситуацию форс-мажором по все договорам на туристические услуги для того, чтобы не было необходимости получать справку по каждому случаю в ТПП, которая стоит около 3 тыс. гривен", - прокомментировал Рудич.

Также, по его словам, государство для законопослушных компаний, которые исправно платили налоги, может отменить временно налог на сотрудников.

Как сообщали Українськi Новини, UNWTO прогнозирует, что в 2020 году число международных туристов сократится на 20-30% из-за коронавируса.

Ранее Українськi Новини писали о том, куда можно будет поехать в отпуск летом.

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