СтопКультурныйКарантин: в небо над Украиной люди направили яркие лучи света

В городах Украины 12 мая началась масштабная акция в поддержку сферы креативных индустрий и зрелищных мероприятий, которая из-за карантина оказалась в бедственном положении. Об этом сообщают организаторы - музыкальный форум Kyiv Music Days - в Facebook.

Поэтому 12 мая в 22.00 на знаковых локациях украинских городов включились устремленные в небо лучи света.

"Увидите нас, Услышьте нас! Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", - отметили в Kyiv Music Days.

Отмечается, что к акции присоединились Львов, Харьков, Одесса, Хмельницкий, Винница, Черкассы, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Киев.

Акция. Фото: Perepichka News

Также акцию поддержали в Харькове:

Акция. Фото: Perepichka News

И в Одессе:

Акция. Фото: Perepichka News

Также акцию поддержали в других городах Украины.

Также сегодня 62-й день карантина, до его окончания осталось 10 дней.



Кроме того, как прошел первый день после ослабления карантина в Украине.



Тем временем во Львовской области местная власть продлила карантин до 15 мая из-за вспышки количества больных в регионе.