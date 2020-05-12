СтопКультурныйКарантин: у небо над Україною люди направили яскраві промені світла

В містах України 12 травня почалася масштабна акція в підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів, що через карантин опинилася в тяжкому становищі. Про це повідомляють організатори - музичний форум Kyiv Music Days - у Facebook. Тому 12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст долучилися спрямовані в небо промені світла. "Побачите нас, Почуйте нас! Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культурну сферу України", - відзначили в Kyiv Music Days. Наголошується, що до акції приєдналися Львів, Харків, Одеса, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ. Акція. Фото: Perepichka News Також акцію підтримали в Харкові: Акція. Фото: Perepichka News І в Одесі: Акція. Фото: Perepichka News Також акцію підтримали в інших містах України. Сьогодні 62-й день карантину, до його закінчення залишилося 10 днів. Крім того, як пройшов перший день після ослаблення карантину в Україні. Тим часом у Львівській області місцева влада продовжила карантин до 15 травня з-за спалаху кількості хворих в регіоні.