СтопКультурныйКарантин: у небо над Україною люди направили яскраві промені світла

В містах України 12 травня почалася масштабна акція в підтримку сфери креативних індустрій та видовищних заходів, що через карантин опинилася в тяжкому становищі. Про це повідомляють організатори - музичний форум Kyiv Music Days - у Facebook.

Тому 12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст долучилися спрямовані в небо промені світла.

"Побачите нас, Почуйте нас! Дайте нам можливість працювати, поговоріть з нами, як нам спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культурну сферу України", - відзначили в Kyiv Music Days.

Наголошується, що до акції приєдналися Львів, Харків, Одеса, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ.

Акція. Фото: Perepichka News

Також акцію підтримали в Харкові:

Акція. Фото: Perepichka News

І в Одесі:

Акція. Фото: Perepichka News

Також акцію підтримали в інших містах України.

Сьогодні 62-й день карантину, до його закінчення залишилося 10 днів. Крім того, як пройшов перший день після ослаблення карантину в Україні. Тим часом у Львівській області місцева влада продовжила карантин до 15 травня з-за спалаху кількості хворих в регіоні.