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12 мая 2020, вторник, 22:52 110
Общество 2020-05-12T22:52:45+03:00
Українські Новини
В приложении "Дія" добавили цифровой страховой полис для автомобиля

В приложении "Дія" добавили цифровой страховой полис для автомобиля

Ольга Фандорина
Приложение, Дія, приложение
Дія. Фото: internetua.com
Дія. Фото: internetua.com

После того, как Telegram-бот "обнародовал" базы данных из 26 млн водительских удостоверений украинцев, полиция открыла дело по факту утечки персональных данных граждан с информационных баз государственных ведомств, в приложении для документов и государственных услуг "Дія" появился страховой полис для авто (автогражданка). Об этом сообщает Министерства цифровой трансформации.

Как сообщается, отныне для водителей в приложении "Дія" доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.

Как это будет работать:

  • Мобильное приложение делает запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страховки. Если страховой полис действительный, в меню техпаспорта в приложении будет розовая бегущая строка "страховой полис действителен". Если нет, то желтая - "страховой полис не действителен".
  • Автогражданку можно проверить с любого смартфона, где установлено приложение. При помощи QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре. Страховой полис будет доступен только владельцам авто.

Также отмечается, что для отображения документа нужно обновить приложение до версии 1.7.2.

Как сообщали Українськi Новини, 17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.

Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

23 апреля паспорт для выезда за границу и ID-карта стали общедоступными в приложении "Дія".

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.

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