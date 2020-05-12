На Донбассе ранен украинский военный. Враг трижды нарушал режим прекращения огня

После того, как 11 мая боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 12 мая враг 3 раза открыл огонь по украинским военным, вследствие чего 1 военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На такие преступные провокации наши подразделения решительно ответили прицельным огнем по позициям противника", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Опытного.

Вследствие обстрелов со стороны боевиков 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы.

Как сообщали Українські Новини, боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 9 мая.

в День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".