подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 21:51 148
Силовые структуры 2020-05-12T22:15:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе ранен украинский военный. Враг трижды нарушал режим прекращения огня

На Донбассе ранен украинский военный. Враг трижды нарушал режим прекращения огня

Кира Молчанова
Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Флаг Украины над Донбассом. Фото: "Донбасс Реалии"

После того, как 11 мая боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 12 мая враг 3 раза открыл огонь по украинским военным, вследствие чего 1 военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На такие преступные провокации наши подразделения решительно ответили прицельным огнем по позициям противника", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Опытного.

Вследствие обстрелов со стороны боевиков 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы.

Как сообщали Українські Новини, боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 9 мая.

в День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".

Больше новостей о: Донбасс ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Пограничники рассказали, при каких условиях открою...
На Донбассе боевики 6 раз обстреляли позиции сил О...
Военный ранен из-за обстрелов в зоне ООС во вторни...
Боевики открыли огонь из гранатомета и пулеметов в...
Полиция выясняет, кто украл персональные данные из информационных баз госведомств, к которым причастна "Дія"
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения
Новости
Лукашенко рекомендует безработным гражданам на время кризиса устроиться на "нелюбимую" работу 21:58
На Донбассе ранен украинский военный. Враг трижды нарушал режим прекращения огня 21:51
Украинцы стали активнее искать работу за границей, - НБУ 21:47
Канада и Китай начали совместное сотрудничество по разработке вакцины от коронавируса 21:29
McDonald's открыл летние площадки и разрешил покупать еду "навынос" 21:24
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе 21:09
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
больше новостей
В Минобразования назвали ориентировочные даты ВНО-2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok