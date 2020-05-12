Украинцы стали активнее искать работу за границей, - НБУ

После постепенного снятия карантинных ограничений украинцы стали активнее искать работу за границей, в то время как президент Владимир Зеленский заявил, что рабства в Украине нет, но без контракта граждан за границу не выпускает.

Об этом говорится в Экономическом обзоре недели НБУ, передают Українськi Новини.

"В ожидании смягчения карантина увеличился интерес к поиску работы, в том числе за рубежом", - говорится в обзоре НБУ.

Однако, по данным Нацбанка, ожидания предприятий по занятости в Украине остаются сдержанными, а количество новых вакансий не растет. Тем временем, в Украине поиск новых сотрудников заморозили 55,5% ритейлеров.

Указывается, что большая часть предприятий (83%) не ожидает изменений в количестве работников.

Также за последнюю неделю несколько улучшились ожидания у предприятий торговли и перерабатывающей промышленности, кроме импортеров, а сельскохозяйственные предприятия ожидают увеличения занятости.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабмин решил выдавать разрешения на работу за границей отдельно на каждый запрос.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работники из Украины стали чрезвычайно востребованными из-за мирового кризиса.