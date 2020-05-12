США незабаром очікують нову хвилю епідемії коронавірусу

Сполучені штати, які в даний період працюють над 8 потенційними вакцинами від коронавірусу, заявили, що незабаром очікують нову хвилю епідемії коронавірусу. Про це передає CNN.

Зокрема, головний епідеміолог країни Ентоні Фаучі заявив, що друга "коронавірусна хвиля" наздожене США або восени або взимку. Епідеміолог зазначає, що справжня кількість померлих від коронавіруса значно вище, ніж свідчать офіційні дані.

"Більшість вважає, що кількість летальних випадків, ймовірно, перевищує поточні дані. В офіційну статистику смертності, можливо, не включили американців, які померли вдома, і в яких був недіагностований коронавірус", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, лікарі Нью-Йорка з'ясували, що 80% хворих корнавирусом вмирають при підключенні до апарату ШВЛ.

Також у США застрелили лікаря,, який був близький до важливих висновків про коронавірус.

Тим часом, Дональд Трамп відмовився від обіцянки, вакцину від коронавірусу розроблять до кінця року.