В США застрелили доктора, который был близок к важным заключениям о коронавирусе

После того, как Соединенные штаты заявили, что имеют доказательства того, что коронавирус распространился в лаборатории Уханя, в стране застрелили доктора Питтсбургского университета, который готовился в ближайшее время сделать важные заключения связанные с коронавирусом. Об этом передает The Washington Post.

Доктор Питтсбургского университета Бинг Лю владел данными, касаемые клеточных механизмов патогена и клеточной основы осложнений у больных коронавирусом.

Бинг Лю был застрелен у себя же дома. На его теле обнаружили ранения в голову, шею и конечности. В 100 метрах от его дома полиция нашла предполагаемого стрелка (46-летний Хао Гу) — он застрелился в автомобиле.

Детективы устанавливают причины случившегося и мотивы убийцы. Также проверяется связь убийства с исследованиями коронавируса. В университете заявили, что приложат максимум усилий, чтобы закончить исследования Лю.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае умер врач, который одним из первых предупреждал о коронавирусе и был за это репрессирован.