В Беларуси уже почти 25 тысяч человек заразились COVID-19

Пока в Украине лабораторно зафиксировали чуть больше 16 тыс случаев заражения коронавирусом, в Беларуси по состоянию на 12 мая зарегистрировано 24 873 случая заражения COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

За последние сутки там заболели 967 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 (на 11 мая - 135) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - цитирует издание источник в министерстве.

На 12 мая выздоровели и выписались из больницы 6 974 человека. На 11 мая такой показатель составлял 6 531 человека.

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 284 тыс. 445 тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщали Українськi Новини, по мнению президента Беларуси Александр Лукашенко, что ситуация с коронавирусом в стране терпимая, а белорусским методом борьбы с COVID-19 воспользовались другие страны.

Сам Президент Беларуси не сдавал тесты на коронавирус, но хорошо себя чувствует.

Кроме того, в стране 9 мая провели военный парад.