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  • Методом Беларуси по реагированию на коронавирус воспользовались другие страны, – Лукашенко
12 мая 2020, вторник, 15:20 1549
Мир 2020-05-12T15:30:01+03:00
Українські Новини
Методом Беларуси по реагированию на коронавирус воспользовались другие страны, – Лукашенко

Методом Беларуси по реагированию на коронавирус воспользовались другие страны, – Лукашенко

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко, где несмотря на предостережения Всемирной организации здравоохранения, провели парад на 9 мая, утверждает, что ситуация с коронавирусом в стране терпимая, а методом борьбы с COVID-19 воспользовались другие страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как утверждает президент, на данный момент методом Беларуси воспользовались и другие государства, которые снимают жесткие ограничения.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (от COVID-19. - ред.) в Беларуси за эти три месяца", - заявил Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини,  Лукашенко приглашал президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ.

Кроме того, в Минске на репетиции парада ко Дню победы поймали больного коронавирусом.

 

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