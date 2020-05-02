Лукашенко еще ни разу не сдавал тест на коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которому ВОЗ рекомендует усилить в стране карантин, не сдавал тесты на коронавирус, он хорошо себя чувствует. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передает информационное агентство "Интерфакс".

"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости", - сказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".

Она отметила, что Лукашенко живет за городом, фактически в деревне, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует.



"И в этой связи необходимости делать тест нет", - подчеркнула пресс-секретарь.



Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым восстановление учебного режима для школьников, при этом утверждая, что ношение масок детьми в школах - обычная показуха.



Также, Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса – хороший урок для наркоманов и курильщиков.



Кроме того, Лукашенко заявил, что запирать людей в тухлых квартирах - не метод.