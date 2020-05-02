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02 мая 2020, суббота, 23:45 15
Мир 2020-05-02T23:45:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко еще ни разу не сдавал тест на коронавирус

Лукашенко еще ни разу не сдавал тест на коронавирус

Валерия Драгомирова
Александр Лукашенко, Беларусь, Коронавирус
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которому ВОЗ рекомендует усилить в стране карантин, не сдавал тесты на коронавирус, он хорошо себя чувствует. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передает информационное агентство "Интерфакс".

"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости", - сказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".

Она отметила, что Лукашенко живет за городом, фактически в деревне, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует.

"И в этой связи необходимости делать тест нет", - подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым восстановление учебного режима для школьников, при этом утверждая, что ношение масок детьми в школах - обычная показуха. 

Также, Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса – хороший урок для наркоманов и курильщиков. 

Кроме того, Лукашенко заявил, что запирать людей в тухлых квартирах - не метод.

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