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12 травня 2020, вівторок, 19:40 5
Європа 2020-05-12T20:30:02+03:00
Українські Новини
У Білорусі вже майже 25 тисяч людей заразилися COVID-19

У Білорусі вже майже 25 тисяч людей заразилися COVID-19

Кира Молчанова
Александр Лукашенко, Білорусь, коронавірус в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: прес-служба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: прес-служба президента Білорусі

Поки в Україні лабораторно зафіксували трохи більше 16 тис випадків зараження коронавірусом, в Білорусі станом на 12 травня зареєстровано 24 873 випадки зараження COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід" з посиланням на міністерство охорони здоров'я республіки.

За останню добу там захворіли 967 осіб.

"За весь період поширення інфекції на території країни померло 142 (на 11 травня - 135) пацієнта з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - цитує видання джерело в міністерстві.

На 12 травня одужали і виписалися з лікарні 6 974 людини. На 11 травня такий показник становив 6 531 людини.

Крім того, за даними МОЗ, всього було проведено 284 тис. 445 тестів на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, на думку президента Білорусі Олександр Лукашенко, ситуація з коронавірусом в країні терпима, а білоруським методом боротьби з COVID-19 скористались інші країни.

Крім того, в країні 9 травня провели військовий парад.

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