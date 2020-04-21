В Беларуси проведут парад на 9 мая несмотря на протесты жителей

Минобороны Беларуси подтвердило, что собирается проводить военный парад 9 мая, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Tyt.by.

Министерство обороны ответило на петицию, в которой более семи тысяч белорусов требовали отменить военный парад. Ведь парад и его репетиции предполагают большое скопление людей, что опасно во время пандемии. Петицию с требованием отменить парад и подготовку к нему беларусы опубликовали еще 29 марта. Ее подписали более 7 тысяч человек. Авторы петиции отметили, что это мероприятие и его репетиции - это большое скопление людей во время пандемии коронавируса. При этом подчеркивается, что другие массовые собрания в стране отменены.

Несмотря на то, что другие массовые мероприятия в стране отменены, парад собираются проводить.

"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск", — объяснили в Минобороны Беларуси.

По состоянию на 20 апреля в Беларуси зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19, умер 51 больной с коронавирусом.

Напомним, в Москве Парад Победы перенесли на конец июня из-за коронавируса.