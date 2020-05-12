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12 мая 2020, вторник, 18:26 694
Президент 2020-05-12T18:45:14+03:00
Українські Новини
Проблему невыплаты надбавок врачам Зеленский поручил решить обладминистрациям

Проблему невыплаты надбавок врачам Зеленский поручил решить обладминистрациям

Ярина Вацяк
Владимир Зеленский, Covid-19, зарплата врачей, Надбавка медикам
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский поручил председателям областных государственных администраций (ОГА) решить совместно с Министерством здравоохранения проблему невыплаты надбавок врачам, работающим с больными COVID-19 после того, как Зеленский пригрозил увольнением главам администраций, которые не рассчитались перед медиками.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский провел селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателями ОГА, министром здравоохранения Максимом Степановым и первым заместителем руководителя Офиса Президента Сергеем Трофимовым по выплатам надбавок врачам, которые непосредственно работают с больными COVID-19... Президент Украины поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми ОГА о препятствиях, которые мешают им осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни", - сказано в нем.

Невыплата надбавок за март произошла, согласно сообщению, из-за юридической коллизии.

"Многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики от 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписанные договора с Национальной службой здоровья Украины. Для этого экстренная медицинская помощь, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19 и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ", - сказано в сообщении.

По словам Зеленского, процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок.

"А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - сказал он.

Шмыгаль также подчеркнул, что ситуация с доплатой должна быть исправлена.

Как сообщали Українськi Новини, Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не рассказали, выплатили ли они надбавку врачам.

30 марта Верховная Рада поручила Кабинету Министров установить 300%-ную доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией.

После этого 30 апреля коллектив Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест из-за низкой зарплаты в 3-5 тысяч гривен в условиях пандемии коронавируса.

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