Юбилейный "Книжный Арсенал" в очередной раз перенесли

В связи пандемией коронавируса COVID-19 "Мистецький арсенал" решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на 26-30 мая 2021, который уже один раз откладывали на август. Украинское правительство определило критерии ослабление карантина, однако, массовые собрания людей и открытия границ станут возможными нескоро.

Об этом сообщает пресс служба "Мистецького арсеналу".

В этом году с 19 мая по 10 июня состоится полная профессиональная программа Книжного Арсенала, направленная на усиление экспортных возможностей украинских издателей и привлечения иностранных литературных агентов к переводу украинских книг. В онлайнпрограми "Литература на экспорт" предусмотрены встречи и воркшопы с зарубежными экспертами книжного дела и украинскими издателями, серия лекций на английском языке об украинской литературе, украинский книжный рынок, грантовые программы для переводов на иностранные языки украинских книг, запланирован ряд переговоров украинских и зарубежных издателей.

Книжный Арсенал является международным событием, ежегодно собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтов, более 55 000 посетителей. Предварительно Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" был запланирован на 20-24 мая 2020. Темой фестиваля выбрано "оптимисты скептики", ее куратором стал литературовед Ростислав Семкив.

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" проходит ежегодно с 2011. Это грандиознае интеллектуальное событие Украины, где развиваются и взаимодействуют книжная, литературная, художественная сцены, нарушаются и осмысливаются весомые вопросы бытия человека, а также общества и культуры, побуждая к проактивной позиции участников и посетителей.

Как сообщали Українські Новини, детский фестиваль "Книгомания" во Львове перенесли.

Тем временем, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозирует усиление ограничений в случае ухудшения показателей заболеваемости коронавирусом в течение недели