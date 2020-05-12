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12 травня 2020, вівторок, 17:54 11
Суспільство 2020-05-12T18:45:02+03:00
Українські Новини
Ювілейний "Книжковий Арсенал" вчергове перенесли

Ювілейний "Книжковий Арсенал" вчергове перенесли

Ярина Вацяк
Карантин, Мистецький Арсенал, Книжковий арсенал
Книжковий Арсенал
Книжковий Арсенал

У зв'язку пандемією коронавіруса COVID-19 "Мистецький арсенал" вирішив перенести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" на 26-30 травня 2021, який вже один раз відкладали на серпень. Український уряд визначив критерії ослаблення карантину, однак, масові зібрання людей і відкриття кордонів стануть можливими нескоро.

Про це повідомляє пресслужба Мистецького арсеналу.

Цього року з 19 травня по 10 червня відбудеться дистанційна професійна програма Книжкового Арсеналу, спрямована на посилення експортних можливостей українських видавців і залучення іноземних літературних агентів до перекладу українських книжок. В онлайнпрограмі "Література на експорт" передбачені зустрічі й воркшопи із закордонними експертами книжкової справи та українськими видавцями, серія лекцій англійською мовою про українську літературу, український книжковий ринок, грантові програми для перекладів іноземними мовами українських книжок, заплановано низку переговорів українських і закордонних видавців.

Книжковий Арсенал є міжнародною подією, яка щороку збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інституцій, понад 55 тисяч відвідувачів. Попередньо Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" був запланований на 20–24 травня 2020 року. Темою цьогорічного фестивалю обрано "оптимісти скептики", її куратором став літературознавець Ростислав Семків.

Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбувається щороку з 2011. Це грандіозна інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, мистецька сцени, порушуються й осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства й культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів.

Як повідомляли Українські Новини, дитячий фестиваль "Книгоманія" у Львові перенесли.

Тим часом, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко прогнозує посилення обмежень в разі погіршення показників захворюваності на коронавірус протягом тижня.

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