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26 марта 2020, четверг, 21:03 330
Общество 2020-03-26T21:11:19+02:00
Українські Новини
Из-за карантина "Книжный Арсенал" изменил даты фестиваля

Из-за карантина "Книжный Арсенал" изменил даты фестиваля

Ярина Вацяк
Художественный арсенал, Коронавирус, Книжный Арсенал
Книжный Арсенал 2019. Фото: repor.to
Книжный Арсенал 2019. Фото: repor.to

"Мистецький арсенал" решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на более поздние даты в конце августа 2020 в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в мире из-за распространения вируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Мистецького арсеналу".

"Мы готовы провести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в этом году. Однако понимаем, что он не сможет быть таким, каким мы его спланировали. И мы верим, что он так же необходим нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому команда Книжного Арсенала продолжает работу над подготовкой фестиваля. Уточненные даты мы сообщим дополнительно. Если ситуация снова изменится, мы будем изменяться вместе с ней", - отметила координатор фестиваля Юлия Козловец.

По дальнейшей работе с участниками, которые уже подали свои заявки на участие, каждому из них Оргкомитет сообщит отдельной рассылкой.

Предварительно Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" был запланирован на 20-24 мая 2020. Темой фестиваля выбрано "оптимисты скептики", ее куратором стал литературовед Ростислав Семкив. Кроме него, в кураторскую команду вошли писатель Сергей Жадан, литературные менеджеры Оксана Хмелевская, Татьяна Родионова, Юлия Козловец и Оксана Щур, музыковед Любовь Морозова, артменеджер Ольга Жук, писательница и радиопродюсер Ирина Славинская, куратор современного искусства Соломия Савчук.

В прошлом году Книжный Арсенал был признан лучшим литературным фестивалем мира на International Excellence Award в Лондоне.

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" происходит каждую весну с 2011. Это грандиозное интеллектуальное событие Украины, где развиваются и взаимодействуют книжная, литературная, художественная сцены, нарушаются и осмысливаются весомые вопросы бытия человека, а также общества и культуры, побуждая к проактивной позиции участников и посетителей.

Как сообщали Україснькі Новини, организаторы Детского форума решили перенести фестиваль детского чтения "Книгомания" во Львове на сентябрь 2020.

Тем временем, Каюмин хочет сократить вполовину расходы Минкультуры.

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