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12 мая 2020, вторник, 15:07 1956
Общество 2020-05-12T15:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве могут вернуть карантинные ограничение через неделю, - Кличко

В Киеве могут вернуть карантинные ограничение через неделю, - Кличко

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, брифинг Кличко, Ужесточение карантина, карнатин
Парк Киото
Парк Киото

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозирует усиление ограничений в случае ухудшения показателей заболеваемости коронавирусом в течение недели. В то же время, по состоянию на 12 мая в Киеве после роста снизилось количество новых случаев коронавируса.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Первый этап - это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но, если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, - другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет. Так, некоторые, конечно, могут игнорировать все. И те, кто сейчас пренебрегает правилами и говорит о мировом заговоре, будут совсем по-другому вести себя в инфекционных отделениях! И тоже предъявлять претензии. Уже о том, что им не оказали помощь", - сказал он.

Кличко отметил, что многие киевляне сами для себя сняли ограничения.

"Очевидно, что сейчас мы имеем результаты этих "радостей жизни" - и после Пасхи, и во время майских праздников. На днях было три выходных. И в столице происходили просто массовые гуляния! Хотя мы и призвали дождаться ослаблений и соблюдать правила безопасности. Некоторые сейчас спрашивают: а зачем был нужен карантин. Зачем? Поясню еще раз. Мы его ввели вовремя! И не допустили стремительного распространения вируса и инфекционного взрыва, как это случилось в других странах. У нас не умерло столько людей, не "легла" медицина. И сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия - мягко говоря, глупо", - отметил мэр.

Как сообщали Українські Новини, в Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом.

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 11 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 23 человека до 1 023, умерших - на 2 человека до 22.

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