С апрельской зарплаты Пристайко вычислили 9 тысяч гривен

Министр юстиции Денис Малюська за апрель получил 47 230 гривен заработной платы, столько же насчитали и вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадиму Пристайко. Об этом сообщил секретариат Кабинета Министров Украины в ответе на информационный запрос Українських Новин.

Должностной оклад вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко за апрель составляет 56 100 гривен, однако насчитали 47 230 гривен в связи с ограничениями по размеру зарплаты чиновникам предусмотренным законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

С должностного оклада политика отчислили 8 870 гривен. Сумма удержанных налогов составляет 9 209 гривен, поэтому фактически Вадим Пристайко получил 38 020 гривен.

Зарплата за апрель Вадима Пристайко. Скриншот Секретариат Кабинета министров Украины

Как сообщали Українські Новини, за апрель министр обороны Андрей Таран получил заработную плату в размере 47 230 гривен.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов за апрель получил зарплату в размере 47,2 тысяч гривен.

Апрельский оклад премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составил 47 230 гривен.