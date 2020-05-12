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12 мая 2020, вторник, 15:05 935
Финансы 2020-05-12T15:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна повысилась в цене. Курс НБУ на 13 мая

Гривна повысилась в цене. Курс НБУ на 13 мая

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Курс НБУ
Курс НБУ

В то время, как во вторник, 12 мая, доллар подорожал в обменных пунктах киевских бакнов, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13 мая, на 0,47 коп. до 26,8093 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 12 мая, на 1,43 коп. до 26,8140 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Ранее сообщалось о том, что эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

Также средний курс покупки евро повысился на 3,39 коп. до 28,7219 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,36 коп. до 29,2865 UAH/EUR.

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