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12 мая 2020, вторник, 13:26 22
Общество 2020-05-12T13:30:01+03:00
Українські Новини
Кличко рассказал, как закончится учебный год в школах Киева

Кличко рассказал, как закончится учебный год в школах Киева

Елена Новикова
Школа, Карантин, ВНО, Карантин в школах Киева, карантин в Киеве, Садик
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

В Киеве, где после роста снизилось количество новых случаев коронавируса, школьникам придется завершать учебный год дистанционно. Они продолжат учиться онлайн, дистанционно сдавать тесты и писать контрольные. Руководители школ получили инструкции от Министерства образования. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге во вторник.

"Как только мы получим инструкции, - доведем их и к руководителям школ и высших учебных заведений, и к абитуриентам, - подчеркнул мэр Киева. - Теперь наша главная задача - качественно подготовиться к началу следующего учебного года.",  - отметил Виталий Кличко.

Также он добавил, что профильное министерство разрабатывает план проведения ВНО и вступительной компании.

Кроме того, мэр столицы рассказал, что на подготовку к началу следующего учебного года что город выделил почти 4 миллиарда гривен. Больше всего средств - около двух миллиардов, направили на ремонтные работы в учебных заведениях и на общегородские программы. Также в этом году в Киеве откроются 7 обновленных учебных заведений.

"Отмечу, что в этом году мы откроем 7 обновленных учебных заведений. В частности - 3 новых детсада и 2 - после полной реконструкции. Планируем завершить и масштабные реконструкции с пристройками в 2 школах. Работы на объектах продолжались и в период карантина. Напомню, что в 2020 году на строительство новых и реконструкцию существующих учебных заведений город выделил один миллиард гривен. И мы продолжаем инвестировать в развитие наших детей!", - подчеркнул Кличко.

По его словам, во всех районах столицы продолжается закупка мебели, оборудования для столовых и пищеблоков, техники для STEM-образования, дидактических материалов.

Большинство учебных заведений уже приобрели дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

Как сообщали Українські Новини, в первый день ослабления карантина Киев сковали пробки.

Также с 12 мая в Киеве курсируют дополнительные маршруты.

Кроме того, в Киеве на 2 недели отключат воду в нескольких районах.

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