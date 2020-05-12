В Киеве начали работать 27 рынков

27 продовольственных рынков начали работать в Киеве, в то время, как с 12 мая в столице начали ослаблять карантин.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"С сегодняшнего дня в столице начался первый этап ослабления ограничений. Работают магазины площадью до 300 квадратных метров, парикмахерские и салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства, некоторые другие учреждения, о которых мы говорили. Открылись также 27 продовольственных рынков. Я хочу подчеркнуть, что для работы всех предприятий прописан четкий регламент и правила безопасности, соблюдать которые должны все без исключения", - сказал он.

Кличко также отметил, что ослабления в городе будут вводиться постепенно.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатировала, что по состоянию на 7 мая в Украине возобновили работу 562 продовольственных рынка.



Кроме того, рынкам будут ежедневно выдавать разрешение на работу после проверки.