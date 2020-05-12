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12 мая 2020, вторник, 11:34 264
Экономика 2020-05-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Котировки акций британской Ferrexpo после 3-недельного падения выросли

Котировки акций британской Ferrexpo после 3-недельного падения выросли

Елена Новикова
Биржа, Ferrexpo, Константин Жеваго, Акции компаний
Константин Жеваго
Константин Жеваго

С 4 по 7 мая котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) после трехнедельного падения выросли на 1,1%, или на 0,015 фунта стерлингов за акцию и достигли значения в 1,365 фунта стерлингов за акцию.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 4 мая акции компании котировались на уровне 1,35 фунта стерлингов, после чего 5 мая котировки акций повысились до 1,371 фунта стерлингов, 6 мая котировки акций снизились до 1,333 фунта стерлингов, при этом 7 мая они повысились до 1,365 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 15,2% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).

Как сообщали Українськi Новини, с 14 по 17 апреля котировки акций компании снизились на 0,3%, или на 0,004 фунта стерлингов за акцию до 1,372 фунта стерлингов/акция.

Котировки акций компании, продолжая рост 2-ю неделю подряд, с 6 по 9 апреля выросли на 17,4%, или на 0,212 фунта стерлингов за акцию до 1,427 фунта стерлингов/акция.

С 31 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года котировки акций Ferrexpo снизились на 18,3%, или на 0,36 фунта стерлингов до 1,591 фунта стерлингов за акцию.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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