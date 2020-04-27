Котировки акций британской Ferrexpo продолжили падение 2-ю неделю подряд

Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) продолжили падение вторую неделю подряд и с 20 по 24 апреля снизились на 0,2%, или на 0,003 фунта стерлингов за акцию до 1,358 фунта стерлингов/акция.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 20 апреля акции компании котировались на уровне 1,361 фунта стерлингов, 21 апреля котировки снизились до 1,338 фунта стерлингов, а 22 апреля - до 1,336 фунта стерлингов, 23 апреля котировки повысились до 1,426 фунта стерлингов, а 24 апреля снизились до 1,358 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 15,6% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).

Как сообщали Українськi Новини, с 14 по 17 апреля котировки акций компании снизились на 0,3%, или на 0,004 фунта стерлингов за акцию до 1,372 фунта стерлингов/акция.

Котировки акций компании, продолжая рост 2-ю неделю подряд, с 6 по 9 апреля выросли на 17,4%, или на 0,212 фунта стерлингов за акцию до 1,427 фунта стерлингов/акция.

С 31 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года котировки акций Ferrexpo снизились на 18,3%, или на 0,36 фунта стерлингов до 1,591 фунта стерлингов за акцию.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.