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  • За последние 9 месяцев стоимость компании находящегося в розыске украинского олигарха снизилась в 2 раза
08 января 2020, среда, 13:32 190
Экономика 2020-01-08T13:32:24+02:00
Українські Новини
За последние 9 месяцев стоимость компании находящегося в розыске украинского олигарха снизилась в 2 раза

За последние 9 месяцев стоимость компании находящегося в розыске украинского олигарха снизилась в 2 раза

Александр Дмитриенко
Акции компаний, котировки на бирже, Константин Жеваго, Ferrexpo

С 31 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизились на 18,3%, или на 0,36 фунтов стерлингов до 1,591 фунта стерлингов за акцию.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Самый высокий показатель за год был зафиксирован 16 апреля - 3,013 фунта стерлингов за акцию, самый низкий - 30 октября - 1,23 фунта стерлингов за акцию.

Таким образом, с 16 апреля по 31 декабря котировки акций компании упали практически в 2 раза.

С 31 декабря 2019 года по 7 января 2020 года котировки акций Ferrexpo снизились на 0,3% до 1,586 фунта стерлингов за акцию.

Как сообщали Українські Новини, ранее Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo.

Также Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

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