Котировки акций Ferrexpo продолжили рост 2-ю неделю подряд

Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) продолжили рост 2-ю неделю подряд и с 6 по 9 апреля выросли на 17,4%, или на 0,212 фунта стерлингов за акцию до 1,427 фунта стерлингов/акция.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 6 апреля акции компании котировались на уровне 1,215 фунта стерлингов, 7 апреля котировки повысились до 1,335 фунта стерлингов, 8 апреля - до 1,37 фунта стерлингов, а 9 апреля - до 1,427 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 11,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).

Как сообщали Українськi Новини, котировки акций компании с 30 марта по 3 апреля выросли на 1,8%, или на 0,02 фунта стерлингов за акцию до 1,167 фунта стерлингов/акция.

С 31 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года котировки акций Ferrexpo снизились на 18,3%, или на 0,36 фунта стерлингов до 1,591 фунта стерлингов за акцию.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo увеличила прибыль на 20,3%, или на 68,072 млн долларов до 403,293 млн долларов, увеличив выручку на 18,3%, или на 232,694 млн долларов до 1 506,724 млн долларов.

В 2019 компания увеличила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 16,5%, или на 83 млн долларов до 586 млн долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.