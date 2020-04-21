Котировки акций Ferrexpo после двухнедельного роста с 14 по 17 апреля снизились на 0,3% до £1,37/акция

Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) после двухнедельного роста с 14 по 17 апреля снизились на 0,3%, или на 0,004 фунта стерлингов за акцию до 1,372 фунта стерлингов/акция.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 14 апреля акции компании котировались на уровне 1,376 фунта стерлингов, 15 апреля котировки снизились до 1,293 фунта стерлингов, 16 апреля котировки повысились до 1,302 фунта стерлингов, а 17 апреля - до 1,372 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 14,7% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).

Как сообщали Українськi Новини, котировки акций компании, продолжая рост 2-ю неделю подряд, с 6 по 9 апреля выросли на 17,4%, или на 0,212 фунта стерлингов за акцию до 1,427 фунта стерлингов/акция.

С 31 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года котировки акций Ferrexpo снизились на 18,3%, или на 0,36 фунта стерлингов до 1,591 фунта стерлингов за акцию.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo увеличила прибыль на 20,3%, или на 68,072 млн долларов до 403,293 млн долларов, увеличив выручку на 18,3%, или на 232,694 млн долларов до 1 506,724 млн долларов.

В 2019 компания увеличила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 16,5%, или на 83 млн долларов до 586 млн долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.

С 31 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года котировки акций Ferrexpo снизились на 18,3%, или на 0,36 фунта стерлингов до 1,591 фунта стерлингов за акцию.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.