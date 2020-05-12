Котирування акцій британської Ferrexpo після 3-тижневого падіння зросли

З 4 по 7 травня котирування акцій компанії Ferrexpo plc (Великобританія), яка контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область), після тритижневого падіння зросли на 1,1%, або на 0,015 фунта стерлінгів за акцію і досягли значення в 1,365 фунта стерлінгів за акцію.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 4 травня акції компанії котирувалися на рівні 1,35 фунта стерлінгів, після чого 5 травня котирування акцій підвищилися до 1,371 фунта стерлінгів, 6 травня котирування акцій знизилися до 1,333 фунта стерлінгів, при цьому 7 травня вони підвищилися до 1,365 фунта стерлінгів.

Операції здійснювалися протягом тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 15,2% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 1,609 фунта стерлінгів).

Як повідомляли Українські Новини, з 14 по 17 квітня котирування акцій компанії знизилися на 0,3%, або на 0,004 фунта стерлінгів за акцію до 1,372 фунта стерлінгів/акція.

Котирування акцій компанії, продовжуючи зростання 2-й тиждень поспіль, з 6 по 9 квітня виросли на 17,4%, або на 0,212 фунта стерлінгів за акцію до 1,427 фунта стерлінгів/акція.

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунта стерлінгів до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського Гзк, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.