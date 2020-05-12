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  • Доллар немного подорожал после длинных выходных. Официальный курс от НБУ 12 мая
12 мая 2020, вторник, 06:00 81
Экономика 2020-05-12T06:30:03+03:00
Українські Новини
Доллар немного подорожал после длинных выходных. Официальный курс от НБУ 12 мая

Доллар немного подорожал после длинных выходных. Официальный курс от НБУ 12 мая

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара, Курс доллара к гривне
Курс валют
Курс валют

В то время, как шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 мая, на 0,11 коп. до 26,8196 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8-11 мая, на 11,38 коп. до 26,8185 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,2442
1 доллар США 26,8196
1 швейцарский франк 27,6348
10 иен 2,5227
10 российских рублей 3,6556
1 евро 29,0966


Как сообщали Українські Новини, аналитики валютного рынка в один голос говорят о скором подорожании валюты. А еще все эксперты говорят, что на этой неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления. 

Кроме того, в апреле население больше сдавало валюты, чем покупало. В апреле население продало 787,3 млн долларов и купило 736,4 млн долларов.

Также в мае этого года Украина должна погасить долг в 1,1 миллиарда долларов за еврооблигации, которые выпустили в 2015 году под государственные гарантии США. 

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