Доллар немного подорожал после длинных выходных. Официальный курс от НБУ 12 мая

В то время, как шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 мая, на 0,11 коп. до 26,8196 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8-11 мая, на 11,38 коп. до 26,8185 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,2442 1 доллар США 26,8196 1 швейцарский франк 27,6348 10 иен 2,5227 10 российских рублей 3,6556 1 евро 29,0966



Как сообщали Українські Новини, аналитики валютного рынка в один голос говорят о скором подорожании валюты. А еще все эксперты говорят, что на этой неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.



Кроме того, в апреле население больше сдавало валюты, чем покупало. В апреле население продало 787,3 млн долларов и купило 736,4 млн долларов.



Также в мае этого года Украина должна погасить долг в 1,1 миллиарда долларов за еврооблигации, которые выпустили в 2015 году под государственные гарантии США.