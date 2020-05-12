У київських обмінниках подорожчав долар. За скільки можна купити валюту 12 травня

У той час, як НБУ знизив курс гривні 12 травня, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 травня на 2,56 коп. до 27,0819 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,61 коп. до 26,7552 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.



Середній курс купівлі євро підвищився на 3,39 коп. до 28,7219 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,36 коп. до 29,2865 UAH/EUR.



Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,7552 27,0819 28,7219 29,2865 Максимальний 26,9000 27,5000 28,9500 29,8000 Мінімальний 26,5000 26,9500 28,3500 29,0800

Як повідомляли Українські Новини, економіст прогнозує плаваючий курс долара який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.



Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавірусу.



Крім того, економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.